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Индонезия официально признала 53 членов экипажа пропавшей подлодки KRI Nanggala 402 погибшими. Также субмарина официально считается утонувшей, пишет BBC.

«Части подводной лодки, а также обломки, в том числе молитвенные коврики, были обнаружены недалеко от места пропажи», - говорится в сообщении ВМФ Индонезии.

Ранее с помощью сканирования было установлено, что подлодка залегает на глубине 850 метров, что значительно превышает ее предел устойчивости. 

Напомним, субмарина перестала выходить на связь во время учений рядом с островом Бали 21 апреля. На борту судна находились по меньшей мере 53 человека. Местные СМИ сообщали, что запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы, 24 апреля. Поисками судна занимались более 20 кораблей, включая не только Индонезию. 24 апреля подлодку обнаружили затонувшей.
ForUm

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