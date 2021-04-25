также в разделеМир
Глава минобороны Польши: Политика Путина направлена на восстановление Российской империи 9
Президенты Турции и Азербайджана обсудили заявление Байдена 12
В Чехии арестовали троих человек за участие в войне на Донбассе 12
Экипаж подлодки в Индонезии признали погибшим 13
В Багдаде при взрыве в Covid-больнице погибли более 20 человек 15
Канада заказала у Pfizer третью и четвертую дозы 15
Российский военный спутник сгорел в атмосфере 46
Молдова получила партию вакцины Спутник V 19
Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора 43
Обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии найдены в Балийском море 37
Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 17
Глава Евросовета созывает очный саммит лидеров ЕС 49
В США хотят возобновить использование вакцины Johnson & Johnson 13
Сильное землетрясение произошло в Тихом океане 18
Трюдо с супругой вакцинировались от коронавируса 22
Байден заявил Эрдогану, что признает геноцид армян 49
В индийских COVID-больницах не хватает кислорода 15
В ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения на два месяца раньше 14

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

Согласно его сведениям, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает».

«После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2925 грн.
19
Теги