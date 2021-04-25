Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

Согласно его сведениям, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает».

«После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".