Российский военный спутник Меридиан сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По этим данным, спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект на орбите больше не существует.

Спутник Меридиан №2 был запущен с помощью ракеты-носителя Союз-2.1а 21 мая 2009 года. Он был выведен на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. Однако аппарат не был потерян, сохранилась возможность его частичной эксплуатации.

За все время было осуществлено девять запусков аппаратов Меридиан, один из них – неудачный из-за аварии ракеты-носителя.

Спутники связи Меридиан имеют двойное назначение – они используются в военных и в гражданских целях. Разработаны по заказу Минобороны для обеспечения функционирования Единой системы спутниковой связи второго поколения, предназначенной для помехозащищенной телефонной и телеграфной связи, передачи команд управления.