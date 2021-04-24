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В столицу Молдову Кишинев в субботу, 24 апреля, прибыла первая гуманитарная партия вакцины от коронавируса Спутник V российского производства. Было доставлено 142 тысячи доз вакцины, пишет ТАСС.

Часть партии российского препарата от коронавируса, 62 тысяч доз, будет направлена жителям Приднестровья.

В следующей партии, которая поступит в мае, ожидается 40 тысяч доз.

В Молдову по международной программе распределения вакцин COVAX уже поступило около 292 тысяч доз вакцин - AstraZeneca, Pfizer и Sinopharm.

На сегодня в стране выявлено 248 518 COVID-случаев (больше семи процентов населения), летальных исходов - 5,6 тысяч.
ForUm

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