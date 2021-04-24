Обломки, которые могут принадлежать пропавшей подлодке Военно-морских сил Индонезии, удалось обнаружить в водах Балийского моря.

Об этом заявил, начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно, сообщает Xinhua.

По его словам, сейчас невозможно определить, в каком состоянии находится подлодка.

Он отметил, что на судне возникли трещины, в результате чего от нее отделились несколько обломков.

Когда подводная лодка погрузилась глубже, трещины стали больше из-за давления воды.

Маргоно отметил, что, предположительно, субмарина находится на глубине от 600 до 700 метров.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 пропала без вести в акватории у побережья острова Бали после учебных пусков торпед. Связь с судном была потеряна в ночь на 21 апреля.

По официальным данным, на борту находились 53 человека.