Обломки, которые могут принадлежать пропавшей подлодке Военно-морских сил Индонезии, удалось обнаружить в водах Балийского моря.
Об этом заявил, начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно, сообщает Xinhua.
По его словам, сейчас невозможно определить, в каком состоянии находится подлодка.
Он отметил, что на судне возникли трещины, в результате чего от нее отделились несколько обломков.
Когда подводная лодка погрузилась глубже, трещины стали больше из-за давления воды.
Маргоно отметил, что, предположительно, субмарина находится на глубине от 600 до 700 метров.
Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 пропала без вести в акватории у побережья острова Бали после учебных пусков торпед. Связь с судном была потеряна в ночь на 21 апреля.
По официальным данным, на борту находились 53 человека.
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