также в разделеПроисшествия
На Львовщине пограничники нашли микроавтобус с янтарем 10
Боевики 20 раз нарушили «тишину» на Донбассе 10
На Ривненщине молния поразила двух людей, 15-летний парень в тяжелом состоянии 11
Во двор депутата на Херсонщине бросили гранату 13
На Николаевщине мужчина выстрелил в голову военному 46
Сутки в ООС: 17 обстрелов, погиб 1 военный 10
ГБР завело дело по факту пожара в воинской части на Луганщине 11
С начала года на Донбассе из-за агрессии РФ погибли 7 мирных жителей 13
В воинской части на Луганщине произошел пожар 125
Боевики убили украинского военного на Донбассе 30
Пожар унес жизни трех человек в Луцке 10
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, потерь нет 9
В Киеве избили Майкла Щура 112
На Киевщине объявили штормовое предупреждение 22
Крымский «суд» вынес приговор украинскому десантнику 30
В офисе президента ФК «Ингулец» прогремел взрыв, есть жертвы 65
Оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции 17
В черкасском тире тяжело ранили подростка 21

В городе Золотоноша Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который стрелял в воздух из автомобиля во время движения, и четверых его сообщников. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила пресс-служба Нацполиции региона.

Отмечается, что в четверг во второй половине дня житель города размахивал и стрелял из пистолета во время движения автомобиля по улицам населенного пункта. Видео происходящего обнародовал в Сети пассажир стрелка.

Ролик увидели полицейские, которые установили личности правонарушителей. При осмотре места инцидента изъяли две гильзы калибра 9 миллиметров.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых обнаружен и изъят пистолет, а также выявлен автомобиль, на котором передвигались задержанные.

Открыто дело по статье о хулиганстве (ч.14 ст.296 УК). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
9
Теги