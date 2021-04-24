В городе Золотоноша Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который стрелял в воздух из автомобиля во время движения, и четверых его сообщников. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила пресс-служба Нацполиции региона.

Отмечается, что в четверг во второй половине дня житель города размахивал и стрелял из пистолета во время движения автомобиля по улицам населенного пункта. Видео происходящего обнародовал в Сети пассажир стрелка.

Ролик увидели полицейские, которые установили личности правонарушителей. При осмотре места инцидента изъяли две гильзы калибра 9 миллиметров.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых обнаружен и изъят пистолет, а также выявлен автомобиль, на котором передвигались задержанные.

Открыто дело по статье о хулиганстве (ч.14 ст.296 УК). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.