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Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу в дипломатические миссии граждан «недружественных государств».

Об этом говорится в соответствующем документе Кремля.

Его приняли, чтобы «защитить интересы и безопасность РФ в ответ на недружественные действия США и других иностранных государств».

Так, список «недружественных стран» будет определения правительство. Указ позволяет ему определять, сколько людей, не имеющих гражданства работодателя, могут работать в дипломатических представительствах на территории РФ.

Ограничения не распространяются на граждан «недружественных государств», которые прибыли в Россию в качестве сотрудников дипмиссий. Указ предусматривает, что граждане РФ, сокращенные из-за вступления ним в силу, должны быть уволены согласно российскому законодательству.

Перечень «недружественных государств» в документе не приведен. Также не указано, скольких сотрудников из России смогут нанимать дипмиссии этих стран. Эти пункты должно определить правительство РФ.

Напомним, 16 апреля, еще до начала дипломатической войны между Прагой и Кремлем, Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов за «нарушение дипломатического статуса и деятельности в ущерб Польши».

В России на следующий день предупредили, что в ответ вышлют пять польских дипломатов. В МИД Польши ответили, что готовы к ответным мерам и ждут официального уведомления.
ForUm

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