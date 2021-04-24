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В ООН приветствуем любые шаги, которые помогут снизить напряженность. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявление России об отводе войск от украинской границы.

«Мы приветствуем любые шаги, которые помогут снизить напряженность в этой области. Мы выразили озабоченность по этому поводу после ряда событий, которые привели к обострению напряженности. Я думаю, что любой шаг, который снизит напряженность, как мы ожидаем, будет приветствоваться», - заявил Дюжаррик.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.
ForUm

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