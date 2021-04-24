Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, как это предложил лидер РФ. Об этом заявил вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, президент Украины может говорить с Россией сначала о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск с Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной. Но эта встреча не может состояться в столице России, поскольку Россия является страной-агрессором.

«Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение...»,- отметил Резников.

Он считает, что если такая встреча и состоится, то должна она проходить в рамках Норманского формата, где будут присутствовать четыре лидера (Украина, Россия, Франция, Германия), как это было в 2019 году.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.