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Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю одного из частных предприятий в завладении средствами в сумме более 2,6 млн гривен (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины).

По версии следствия, подрядная организация, в соответствии с договором, заключенным с одним из сельских советов Киевской области, выполняла работы по капитальному ремонту дорог.

При этом руководитель подрядного предприятия, 56-летний гражданин Российской Федерации, отметил в актах выполненных работ недостоверные сведения об объеме и качестве выполненных работ. В дальнейшем на основании указанных документов предприятие незаконно завладело бюджетными средствами в сумме более 2,6 млн гривен. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, которые могут быть к нему причастны. Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились прокурорами совместно с Печерским управлением полиции в Киеве при оперативном сопровождении СБУ.
ForUm

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