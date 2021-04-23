Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-заместителя главы Службы безопасности Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

Соответствующим постановлением от шестого апреля суд удовлетворил ходатайство адвоката Александра Назаренко, передает Укринформ.

«Апелляционную жалобу Назаренко Александра Алексеевича в интересах подозреваемого ОСОБА_1 - удовлетворить», - говорится в резолютивной части решения суда.

Суд отменил постановление судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 февраля 2021 года, которым было удовлетворено ходатайство СБУ об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей до 10 апреля этого года.

В мотивировочной части решения суда говорится, что адвокат ссылался на нарушение подследственности органом досудебного расследования - Службой безопасности. В частности, защитник апеллировал к тому, что его клиент является сотрудником СБУ, а поэтому ведомство не имело права проводить это досудебное расследование.

«Указанный факт свидетельствует о ненадлежащем составлении сообщения о подозрении неуполномоченным лицом, поэтому ОСОБА_1 не мог получить статус подозреваемого, следственным судьей указанного факта не было принято во внимание при рассмотрении ходатайства», - заявлял в суде адвокат Назаренко.

Напомним, 22 января в Киеве был задержан действующий офицер СБУ Андрей Расюк по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

27 января СБУ обнародовала доказательства Нескоромного к организации приготовления убийства Наумова.

Нескоромному было объявлено о подозрении по ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статью 348 Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск.