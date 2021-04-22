Открытой войны между Украиной и Россией не будет, несмотря на скопление российских войск близ украинских границ и на оккупированных территориях. Такое мнение высказал

вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в Николаеве.

«Наверное, есть напряжение в обществе, и очень часто меня спрашивают: будет ли война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ, в оккупированном Крыму и на линии соприкосновения. Я вам скажу так: я очень положительно настроенный человек, поэтому войны не будет и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, простите, огороды по графику. Необходимо заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. Надеюсь, такие же настроения у россиян», — заявил он.

Министр отметил, что не ожидал ответа от Путина на предложение Зеленского о встрече на Донбассе.

«Поэтому еще раз повторяю: войны не будет. Это главное. Идите копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью», — сказал вице-премьер.

Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не получит воду для оккупированного Крыма с материковой Украины, даже силовым способом.