Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить политика Алексея Навального до 7 июня 2021 года. Резолюцию поддержали 105 человек, 26 проголосовали против и 11 воздержались, сообщает Интерфакс.

В проекте резолюции, который в начале недели был опубликован на сайте ассамблеи, говорилось, что ПАСЕ призывает освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано на 7-9 июня 2021 года.

ПАСЕ также призвала Москву до освобождения Навального «предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав», включая обследование врачами по его выбору.

«Здоровье господина Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей, и что это, возможно, является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание», - говорится в резолюции. В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.

Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предложил «пригласить комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей господина Навального», а также «призывает Российскую Федерацию незамедлительно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения».

Весенняя сессия ПАСЕ начала работу 19 апреля.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия эту резолюцию выполнять не будет: «резолюция носит рекомендательный характер - вот пусть и рекомендуют».

Напомним, 17 января оппозиционного политика Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок».

После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН.

На прошлой неделе Алексея Навального, который почти полтора месяца провел в следственном изоляторе «Матросская тишина», этапировали в колонию.