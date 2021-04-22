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Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении бывшего судьи одного из районных судов Киева. Он обвиняется в незаконном препятствовании проведению митингов и собраний граждан путем незаконного привлечения их участников к административной ответственности (ст. 340 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Так, 17 января 2014 обвиняемый незаконного привлек к административной ответственности двух граждан за якобы нарушение Правил дорожного движения во время участия в автопробеге в резиденции «Межигорье» в составе колонны автомобилей «Автомайдана» в декабре 2013 года.

При этом единственным доказательством вины указанных лиц были сфальсифицированные рапорты инспекторов ГАИ.

Доводы водителей по непричастности к любым правонарушениям судьей были отклонены, а они лишены права управлять транспортными средствами на разный срок. Такие действия, по мнению судьи, должны были остановить других активистов от участия в этом движении.

Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
ForUm

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