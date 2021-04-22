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В Запорожье школьница свела счеты с жизнью. В предсмертной записке написала, что в школе ее «буллили», и терпеть это она больше не хотела. В полиции открыли уголовное производство.

Об этом журналистам сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская, передает Укринформ.

Трагедия произошла в Заводском районе Запорожья 4 апреля. Однако в полиции ситуацию прокомментировали только сейчас, когда местные СМИ обнародовали предсмертное письмо, которое якобы оставила погибшая.

«Информация по факту публикации внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан. Работниками Запорожского районного управления полиции проводится всесторонняя проверка по фактам возможного буллинг в учебном заведении», — прокомментировали в полиции.

Также стражи порядка проверят информацию, изложенную в записке, в рамках уголовного производства, которое в настоящее время переквалифицировано со ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией «Самоубийство» на ст. 120 «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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