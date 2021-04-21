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В Киеве избили ведущего «Телебачення Торонто» Романа Винтонива (Майкл Щур) из-за замечания о правилах дорожного движения.

Об этом он сообщил в Facebook.

Журналист уточнил, что инцидент произошел днем около 13:50-13:55 на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франко.

По словам Винтонива, он переходил дорогу по пешеходному переходу и остановился, чтобы пропустить парней на самокатах, которые ехали по велодорожке.

Одному из них он сделал замечание, и началась перепалка.

Винтонив просит свидетелей инцидентанаписать ему.
ForUm

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