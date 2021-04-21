В Киеве избили ведущего «Телебачення Торонто» Романа Винтонива (Майкл Щур) из-за замечания о правилах дорожного движения.
Об этом он сообщил в Facebook.
Журналист уточнил, что инцидент произошел днем около 13:50-13:55 на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франко.
По словам Винтонива, он переходил дорогу по пешеходному переходу и остановился, чтобы пропустить парней на самокатах, которые ехали по велодорожке.
Одному из них он сделал замечание, и началась перепалка.
Винтонив просит свидетелей инцидентанаписать ему.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время