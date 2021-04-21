Во Львове начались работы по демонтажу барельефов на Монументе Славы, сообщила пресс-служба горсовета.

Первый экспонат уже перевезен в музей «Территория террора». Что будет на месте Монумента после демонтажа всех конструкций, определят на архитектурном конкурсе.

«В прошлом году было принято решение исполнительного комитета об объявлении архитектурного конкурса на территорию, где расположен Монумент Славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже непосредственно элементов Монумента. Для этого были предусмотрены и утверждены средства в бюджете, чтобы Галицкая РА могла физически заказать проекты на выполнение этих работ. Несколько недель до этого происходило обследования Монумента, а с понедельника начался демонтаж барельефов, которые будут перевезены в музей «Территория террора», - сказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В частности, во вторник завершили демонтаж первого барельефа и перевезли его в музей.

«При демонтаже обнаружили определенные трудности в работе, поэтому сейчас изучают, каким образом будут демонтировать следующие барельефы. Это первая стадия работ. Вторая стадия - это демонтаж самих конструкций - плит. Их будут демонтировать другим способом. Для этого есть отдельный проект. Сколько времени продлятся все работы, еще не известно, потому что работы сложные», - рассказал чиновник.

Напомним, согласно распоряжению городского головы Львова № 202 от 17 мая 2017, рассмотрев обращение Почетного гражданина города Львова, писателя, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, участника национального и правозащитного движения, политзаключенного советских лагерей Игоря Калинца, была создана рабочая группа для рассмотрения предложений и решения вопроса экспонирования памятника Монумент Славы на ул. Стрыйской.

23 февраля 2018 исполнительный комитет утвердил решение «О принятии мер по устранению аварийности Монумента боевой славы советских вооруженных сил на ул. Стрыйской», согласно которому Галицкая районная администрация определена заказчиком проведения первоочередных противоаварийных работ Монумента Славы.

Речь идет о стеле высотой 30 метров. Демонтаж стелы начали в 2019 году.