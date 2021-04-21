25 апреля в 9:00 в центре Киева стартует легкоатлетический пробег V Международный Kyiv Euro Marathon, по маршруту которого предусмотрен запрет движения транспорта, сообщает КГГА.

Так, по маршруту проведения забега предусмотрен запрет движения транспорта с 08:00 до 15:30 25 апреля.

Марафон состоится по маршруту: ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильная парковка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход из НСК «Олимпийский») - движение по ул. Саксаганского в направлении площади Победы - с площади Победы - проспектом Победы (только нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля, на перекрестке ул. Победы с ул. Академика Янгеля - разворот в обратном направлении по проспекту Победы - с площади Победы – ул. Саксаганского - ул. Саксаганского, 2/34 (парковка перед кассами Дворца Спорта).

Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта будет сообщено дополнительно.

Евро Марафон - международные соревнования, внесены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины, которые в условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.