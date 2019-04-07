Подол и набережную до Северного моста перекрыли с 6 до 7 апреля в связи с пробегом. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Сообщается, что 6-7 апреля в Киеве перекрыли улицы из-за 9-го Киевского международного полумарафон, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону 2019.

7 апреля с 08:00 до 14:40 перекрыто движение:

на 21 км: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Игоревская - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) - улица Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь;

на 10 км: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкую - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Кроме того, в связи с монтажом конструкций и оборудования, с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта перекроют на Контрактовой площади и прилегающих улицах.