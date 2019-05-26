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В Киеве 26 мая состоялся 27-й «Пробег под каштанами», средства от которого пошли на оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Как сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации, в этом году на пробег зарегистрировались 18 тысяч человек. Самому старшему участнику - 78 лет, самому маленькому - 2 месяца.

Первый номер выдали мэру Киева Виталию Кличко, который участвовал в благотворительном забеге на 5 километров. Всего было семь забегов: пробег в ходунках (10 метров), детский, спортивный, пробег мужественных для людей с физическими ограничениями, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

«Пробег под каштанами» - самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время «Пробега под каштанами», направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. За все 27 лет существования «Пробега под каштанами» было собрано более 530 тысяч долларов для детей.

В последние майские выходные, которые в этом году выпали на 25-26 мая, Киев отмечает День города. Украинской столице исполняется 1537 лет.
ForUm

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