В пгт Петрово Кировоградской области в результате взрыва в офисном помещении погиб один человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в сектор полицейской деятельности № 1 (г. Петрово) Александрийского районного отдела полиции 20 апреля в 18.20. В помещении офиса, который принадлежит двум сельхозпредпринимателей, вследствие необрежного обращения прогремел взрыв предмета, внешне похожего на гранату.

По предварительным данным, в момент происшествия в помещении находились три человека, конфликтов между ними не происходило. В результате взрыва один гражданин получил тяжелые травмы, другой - осколочные ранения.

58-летний мужчина был срочно доставлен в лечебное учреждение. Сегодня, 21 апреля, от полученных травм он скончался.

Информацию по данному факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В рамках уголовного производства проводится досудебное следствие.

Как сообщает Суспільне, взрыв произошел в офисе президента футбольного клуба «Ингулец» Александра Поворознюка. Он подтвердил факт взрыва, заявив, что не знает деталей.

50-летний Александр Поворознюк - генеральный директор ООО «Агрофирма Пятихатская» и президент ФК «Ингулец». Этот профессиональный футбольный клуб, который был основан в 2013 году, представляет поселок Петрово Кировоградской области. Также этот клуб - дебютант Украинской Премьер-лиги по футболу.