ГБР разоблачило и задержало начальника одного из отделов Государственной миграционной службы в городе Киеве и Киевской области за вымогательство 9 тыс. долларов США.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, чиновник ГМС требовал и получил средства у трех гражданок Республики Ирак за оформление вида на жительство на территории Украины.

19 апреля 2021 чиновника задержали при получении 3000 долларов США неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали два факта получения неправомерной выгоды в размере 6000 долларов. Следователи ГБР провели обыск по месту жительства фигуранта.

Должностному лицу Государственной миграционной службы инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное повторно - ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Следственные действия продолжаются.