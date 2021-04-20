также в разделеОбщество
Украина потеряла одну позицию в Индексе свободы прессы
Минздрав: На майские праздники не будут вводить локдаун 8
ОГП обжаловал оправдательный приговор Пашинскому 16
Мужчина, напавший на женщину в поезде «Киев-Мариуполь», умер в СИЗО 24
Черновицкая область скоро выйдет из красной зоны карантина 15
Полиция начала проверку из-за макета Ленина в горсовете Харькова 13
У украинцев в мае будут дополнительные выходные 36
Применяемые на Майдане в феврале-2014 гранаты Захарченко купил у РФ 20
Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря 23
Степанов прокомментировал гуляния дней рождений в карантин 17
СБУ срывает и затягивает рассмотрение иска по санкциям против телеканалов 23
Украинский хакер украл десятки миллионов долларов из американских и канадских банков 33
Маркарова отправилась в США 20
Судья Вовк заявил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу на НАБУ 9
Оперативника СБУ будут судить за получение $5 тысяч взятки 17
Размещение в отелях Крыма подорожало на 20-30% 12
19 апреля. Картина дня 17
Без масок и фото, но с салютом: «Схемы» узнали о вечеринке Тищенко 38

ГБР разоблачило и задержало начальника одного из отделов Государственной миграционной службы в городе Киеве и Киевской области за вымогательство 9 тыс. долларов США.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, чиновник ГМС требовал и получил средства у трех гражданок Республики Ирак за оформление вида на жительство на территории Украины.

19 апреля 2021 чиновника задержали при получении 3000 долларов США неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали два факта получения неправомерной выгоды в размере 6000 долларов. Следователи ГБР провели обыск по месту жительства фигуранта.

Должностному лицу Государственной миграционной службы инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное повторно - ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Следственные действия продолжаются.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги