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В Парламентской ассамблее Совета Европы инициировали подписание политического заявления относительно осуждения военной эскалации и провокаций со стороны России у границ Украины.

Об этом сообщила председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает Укринформ.

«Политическое заявление инициировано группой в ПАСЕ «Балтик +». Заявление открыто для подписания», - рассказала Мезенцева.

Выступая на пленарной сессии, она отметила, что военные провокации и эскалация, наращивание военных сил, которые проводит сейчас Россия возле украинских границ, представляют угрозу для всей Европы.

Заявление будет сегодня обнародовано на сайте Ассамблеи.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

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