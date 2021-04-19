Сотрудники киберполиции в Луганской области совместно со следователями Старобельского районного управления и коллегами из СБУ пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Луганщины.

В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, действовавшего на территории Старобельска, и радиоэлектронное оборудование, которое работало на радиочастотах специального пользования и запрещено для использования гражданскими лицами.

Во время проведения санкционированного судом обыска изъято радиоэлектронное оборудование, которое работало на частотах специального пользования.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи» под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.