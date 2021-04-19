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Окончательная редакция меморандума, который согласуется по итогам пересмотра программы с Международным валютным фондом, еще не готова.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Это зависит от МВФ. По большому счету, каких-то трудностей, которые не давали бы нам возможности сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет. По большому счету, драфт меморандума можно было бы обсуждать уже сейчас. Но будет очень много нюансов в формулировках, в деталях. Будет достаточно много предварительных условий из-за того, что часть структурных маяков перейдут в предварительные условия», - сказал Марченко.

При этом он не уточнил, какие именно будут предварительные условия.

«Пока (условий. - Ред.) нет - но точно можно сказать, что они будут в плоскости антикоррупционной реформы», - отметил министр.

Также Марченко отметил, что Украина намерена обсудить с МВФ вопрос о продлении действующей программы кредитования stand-by.

«Этот вопрос мы будем обсуждать, когда приступим к работе над меморандумом», - сказал министр.

При этом он отметил, что Украина предлагает пересмотреть суммы очередных траншей.

«Если мы объединяем условия, которые были в меморандуме для нескольких траншей, то логичным будет и объединение самых траншей. Мы это будем ставить как один из приоритетных вопросов. Просто возникает вопрос, что же мы будем пересматривать, если львиную часть программы мы выполним уже сейчас?» - сказал Марченко.

Как сообщал ForUm, 13 февраля Международный валютный фонд завершил дискуссии с представителями украинской власти. По итогам визита миссии МВФ в Украину стороны не смогли достичь соглашения о новом транше, поскольку Украине «нужен больший прогресс».

 
ForUm

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