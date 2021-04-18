В Черкасской области автомобиль слетел в пруд и перевернулся, погибли трое мужчин. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок.

«В 21:56 (17 апреля - ред.) поступил вызов, что в селе Шукайвода в Христиновском районе по улице Мичурина автомобиль слетел в пруд и перевернулся... Оказалось, во время аварии погибли три мужчины: 36-ти, 45-ти и 46-ти лет», - сообщила Назарок.

По ее словам, к месту происшествия выезжали две бригады экстренной помощи.

Также Назарок сообщила, что за последние 12 часом медики экстренной помощи Черкасской области выезжали оказывать помощь пострадавшим в четырех ДТП.