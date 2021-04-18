также в разделеОбщество
Темпы вакцинации в Украине упали в четыре раза 11
Штаб ООС: спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе 16
Началась вакцинация украинских олимпийцев 9
Коронавирус в Украине: свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19 13
Хакера из Украины приговорили к 10 годам лишения свободы в США 18
На Пасху будет больше дополнительных поездов 11
Пограничники провели учения в районе ООС 10
Полиция Киевской области вакцинируется препаратом «CoronaVac» 14
На Донбассе полноценно работает только один КПВВ 19
В Украине начали вакцинировать сотрудников МВД 28
За ложный вызов полиции, «скорой» и спасателей выросли размеры штрафов 17
Умер писатель и политик Владимир Яворивский 29
Погода в Украине: заморозки и снеголавинная опасность 20
Украинская разведка рассматривает три сценария военной агрессии РФ 33
Россия перебросила в Крым штурмовые самолеты 59
За сутки в Украине почти 15 тысяч новых COVID-случаев 43
16 апреля. Картина дня 83
В Украине сократилось поголовье крупного рогатого скота 21

Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. Он призвал предотвратить рост напряженности на Востоке Украины.

Об этом шла речь на его воскресной проповеди, передает Vatican News.

Понтифик отметил, что с тревогой следит за событиями, которые разворачиваются на Донбассе, где «в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня».

«Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряженности, чтобы, наоборот, осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и содействовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны», - заявил он.

Папа Римский выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и призвал помолиться за местное население.

Напомним, недавно основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение «нормандского саммита».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги