также в разделеМир
Австрия готова принять саммит Байдена и Путина 8
Польша готовит ответ на выдворение Россией пятерых дипломатов 13
Италия ослабит карантинные ограничения 8
Из Каспийского моря в Черное зашел отряд кораблей 24
В мире от коронавируса умерли три миллиона человек 30
SpaceX Маска будет доставлять астронавтов на Луну 10
РФ высылает посла и нескольких дипломатов США 35
В Pfizer заявили, что людям может понадобиться третья доза COVID-вакцины 50
В ЕС отказались говорить о новых санкциях против РФ 21
Польша выдворяет трех российских дипломатов 18
Байден объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России 84
CNN сообщил о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка 15
SpaceX доставит аппарат NASA на Луну 35
США отменили развертывание своих кораблей в Черном море 46
CNN: В четверг США введут против РФ новый пакет санкций 305
Силы НАТО планируют выйти из Афганистана одновременно со США 14
Байден приказал полностью вывести войска из Афганистана 28
ЕС уже сделали более 100 миллионов прививок от коронавируса 10

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время переговоров будет обсуждаться вопрос Украины.

В Елисейском дворце отметили, что Макрон во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Франции "единству и суверенитету Украины". При этом президент Франции выразил решимость полностью соблюдать минские договоренности и найти "прочное политическое решение конфликта".

«Президент республики и президент Зеленский также обменялись мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они совместно отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным», - отметили в Елисейском дворце.

Напомним, вчера в Париже состоялась встреча президента Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона. Также к переговорам по видеосвязи подключилась канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны обсуждали обострение конфликта в Украине.

Зеленский, Меркель и Макрон призвали РФ отвести войска от Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
11
Теги