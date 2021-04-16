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Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным проведение саммита лидеров нормандской четверки.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил на брифинге в Париже после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы приближаемся к следующему заседанию «нормандской четверки», я считаю, что оно возможно. 19 апреля будет заседание советников, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны кластеры французской и немецкой стороной, с украинскими дополнениями. Все четыре страны подготовят приложения, с чем согласны, с чем не согласны. Это - пошаговое выполнение Минских договоренностей. Советники будут согласовывать эти позиции», - сказал Зеленский.

Напомним, основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение «нормандского саммита».

 
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