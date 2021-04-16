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Национальный банк Украины планирует выставить Приватбанк на продажу, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital.

«Наш банковский сектор имеет значительный потенциал для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины - Приватбанк. Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС», - приводит слова Шевченко Экономическая правда.

По его словам, Нацбанк продолжает поддерживать стратегию Приватбанка в судах с его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Он добавил, что сейчас по делу Приватбанка проходит около 100 судебных процессов.

«Это исключительно сложный вопрос», - заявил глава НБУ.

В то же время, отвечая на вопрос, какова вероятность, что эти процессы завершатся до конца этого года, Шевченко ответил: «По сути, это наша цель. Надеемся, что судебные дела будут завершены, и мы сможем сосредоточиться исключительно на взыскании активов».

Также он надеется, что за 5 лет доля государства в банковской системе снизится с 55% до 25%, что поможет ей стать более независимой.

Государственный Приватбанк остается самым привлекательным объектом для приватизации среди госбанков, и цель найти для него инвестора до 2025 года весьма реалистична, заявила заместитель директора направления «Финансовые институты» международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года Кабинет министров обновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков. 

Правительство сохранило планы по приватизации ПриватБанка и видит его ведущим розничным банком в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ).
ForUm

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