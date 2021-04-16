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Недостаток питьевой воды, загрязнение воздуха и отходы – наиболее насущные проблемы для украинцев по результатам работы Госэкоинспекции и согласно опросу Института Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Госэкоинспекции.

Так, согласно результатам опроса, в Украине среди экологических проблем, которыми больше всего озабочены респонденты, – загрязнение водоемов и дефицит питьевой воды (51,0%), рост количества бытовых и промышленных отходов (45,9%) и загрязнение атмосферного воздуха (38,1%).

«Эти данные коррелируются и с результатами работы Госэкоинспекции. В частности, в течение прошлого года ГЭИ провела больше всего проверок в сфере обращения с отходами и в части атмосферного воздуха. А в сфере водных ресурсов инспекция в год рассчитала более 188 млн гривен убытков за такие нарушения, как сбросы загрязняющих веществ в водоемы, засорение рек и т.д.», - отметил глава ведомства Андрей Малеваный.

Ответственность за эти проблемы украинцы, согласно итогам опроса, в основном возлагают на местные власти. Об этом заявили 63,7% процентов респондентов.

«И действительно, во многих вопросах местные власти на сегодняшний день действует неэффективно. Например, сейчас 22% населения не имеют доступа к системе централизованного вывоза мусора, которую должны организовывать органы местного самоуправления. Кроме того, Госэкоинспекция неоднократно фиксировала вопиющие случаи несоблюдения природоохранного законодательства, допускаемые органами местной власти. Так, в прошлом году ГЭИ подала в суд на Львовский городской совет и Львовскую облгосадминистрацию с требованием устранить ряд нарушений в сфере обращения с отходами», - сообщил Малеваный.

Он добавил, что подобные случаи происходят, в частности, потому, что в Украине до сих пор существуют штрафы, размером 85 гривен.

«Такие мизерные суммы не могут способствовать тому, чтобы должностные лица воздерживались от нарушений. Чтобы ситуация изменилась и власть на местах начала действовать эффективнее, необходимо увеличивать штрафные санкции за нарушение природоохранного законодательства», - подчеркнул чиновник.

 
ForUm

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