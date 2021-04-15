Для защиты каждого человека в Украине важно обеспечить баланс между накопительными и ненакопительными пенсионными схемами.

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в ходе конференции, сообщает УНИАН.

«Для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительными и ненакопительными пенсионными схемами. Много женщин, фрилансеров, работников неформального сектора экономики и маргинализированных лиц, которые страдают от дискриминации, не всегда могут официально вносить взносы в систему социальной защиты. Однако у них есть экономические и социальные права, как и у всех нас», - сказала она.

Бачелет отметила, что пожилые люди составляют более четверти населения Украины, и две трети из них – женщины. Доход 77% пенсионеров ниже прожиточного минимума, к тому же бедность более суровая среди женщин: средняя пенсия женщины на 30% ниже, чем у мужчины.

«В ближайшие годы население Украины будет еще больше стареть, и реформа сегодня важна и своевременна. Пенсии должны обеспечивать достойный уровень жизни и отвечать росту потребности людей в помощи по мере их старения. По опыту других стран мы знаем, что это может дать возможность пожилым людям сохранить свою независимость и помочь им остаться вне интернатных учреждений длительного ухода», - подчеркнула комиссар.

Бачелет также отметила, что во время пандемии Украина увеличила размер помощи по безработице.

«Я надеюсь, что этот умный шаг станет стандартной практикой. Я также призываю власти регулярно проверять, являются ли пенсии достаточными, чтобы получатели могли себе позволить основные товары и услуги», - сказала она.

Также комиссар ООН подчеркнула, что особенно велик риск для женщин старшего возраста.

«Они живут дольше и традиционные стереотипы, а также бесплатная домашняя работа по уходу в течение всей жизни часто мешают их доступу к официальному месту трудоустройства, достойной зарплате и накопительным системам социального обеспечения. Пенсионные системы, которые учитывают непропорциональную работу женщин по уходу, в частности, по уходу за детьми, могут исправить этот дисбаланс и обеспечить, чтобы уход за другими не ставил под угрозу права женщин», - сказала она.

Бачелет отметила отдельный проблемный вопрос, существующий в Украине. По ее словам, в 2019 году примерно 600 тыс. пенсионеров на территории, которая не контролируется правительством, утратили доступ к пенсиям из-за ограничения пересечения линии столкновения. Еще 270 тыс. лиц не смогли получить доступ к пенсиям на территории, контролируемой правительством.

«Очень важно, чтобы пожилые люди, которые являются внутренне перемещенными лицами, имели доступ к пенсиям, они имеют на это право. Сегодняшний законопроект, который дает доступ к пенсии внутренне перемещенных лиц независимо от регистрации, является очень важным шагом для них и для страны в целом», - подчеркнула Бачелет.