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Дания полностью удалит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca из своей программы прививок.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на датские СМИ.

Информация об отказе от вакцины пока датскими властями не подтверждена, но в среду в 14.00 была объявлена ​​пресс-конференция о вакцине AstraZeneca.

По данным Politiken, Дания предварительно заказала 2,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Изъятие вакцины по программе задержит вакцинацию в Дании на несколько недель, сообщает TV 2.

Дания приостановила использование вакцины 11 марта после того, как 60-летняя женщина умерла от тромбоза после вакцинации.

После этого использование вакцины приостановила ряд стран, однако после заключения Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски, прививки ею возобновились с ограничениями в отношении определенных возрастных групп. Однако Дания и Норвегия не восстанавливали прививки вакциной AstraZeneca.

Как сообщалось, Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцину против COVID-19 в следующем году с такими компаниями, как AstraZeneca и Johnson & Johnson.

 
ForUm

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