Кабинет министров назначил Тимофея Милованова и.о. гендиректора ГП «Национальный фонд инвестиций Украины».

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Тимофей Милованов был министром экономики в правительстве Алексея Гончарука, а сейчас – советник главы Офиса президента и президента Киевской школы экономики (КШЭ). До работы в правительстве он входил в состав Совета НБУ, в 2016-2019 занимал должность замглавы Совета.

Кабинет министров 2 апреля учредил Национальный фонд инвестиций Украины в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн. Он создан для трансформации государственных предприятий, пакеты акций которых будут в его управлении, в эффективные и прибыльные компании.