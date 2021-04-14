Бурого медведя по кличке Юра уже доставили в реабилитационный центр в НПП «Синевир», где он будет жить на огражденной территории леса площадью 12 гектаров. Об этом ForUm’у сообщили в Государственной экологической инспекции.

«Во время реабилитации Юра также сможет реинтегрироваться в среду вместе с представителями своего вида. Это крайне важно, ведь медведь вырос в условиях неволи», - написал глава ведомства Андрей Малеваный.

Ранее специалисты Госэкоинспекции с согласия собственника изъяли животное с ООО «Оздоровительный туристический пансионат «Байка», где медведь содержался в ненадлежащих условиях.

После перевозки в реабилитационный центр медведь Юра будет находиться на карантине, во время которого ветеринары обследуют животное и определят его состояние здоровья. После этого Юру переселят к другим медведям.

Напомним, удерживали медведя в частном комплексе «Байка» в Косове на Ивано-Франковщине. Там Юра находился детства. Его удерживали в тесной клетке, и животному там было очень трудно.

В вольере прямо на территории комплекса посетители его поили колой. В результате употребления сладкого у Юры сахарный диабет. Кормили его остатками ресторанной еды.

Медведи могут жить не менее 30 лет, но в свои 17 лет Юра ослеп, имеет проблемы с суставами, а по прогнозам ветеринара, если оставить его в тех условиях, которые есть в ресторанно-гостиничном комплексе, он мог через год-два умереть.