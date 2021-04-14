Если Москва рискнет расширить военную агрессию против Украины, то получит ответный удар новыми американскими санкциями. И они могут стать роковыми для существования России, отмечают эксперты. По их мнению, перспектива усиления санкций не может не тревожить Кремль, вопреки всей его воинствующей риторике. Именно этим эксперты объясняют заявление пресс-секретаря президента Владимира Путина, что войны России с Украиной не будет. Дмитрий Песков высказался таким образом после множества жестких заявлений в последнее время со стороны Москвы. Но Песков также отметил: Москва не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, живущих на юго-востоке Украины. Что означают эти слова – Путин хочет деэскалации или, наоборот, это «дымовая завеса» перед возможным ударом по Украине?

СРЕБРЕНИЦА И «ЗАЩИТА СВОИХ ГРАЖДАН» НА ДОНБАССЕ

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны», – утверждал накануне Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1». Пресс-секретарь президента России Владимира Путина не допустил вариант с войной против Украины.

Хотя уже несколько недель многие официальные российские лица делают жесткие заявления в отношении Украины. В частности российский переговорщик на «Минских» консультациях, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявлял 8 апреля этого года: «Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим. Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», – утверждал Дмитрий Козак.

Трагические события в войне после распада Югославии, случившиеся в 1995 году в городе Сребреница после взятия его армией боснийских сербов (тогда были убиты, по данным Международного трибунала, до 8 тысяч боснийских мусульман), вспоминал несколькими днями ранее и Дмитрий Песков. 9 апреля этого года он отметил: на Донбассе происходит эскалация, и «в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне». И Козак, и Песков напоминали, что об угрозе повторения Сребреницы на востоке Украины говорил их шеф Владимир Путин. Хозяин Кремля делал это не раз.

14 декабря 2017 года Путин завил: «в Донбассе может случиться резня хуже, чем была в Сребренице». Через два года, когда президентом Украины уже был Владимир Зеленский, руководитель РФ констатировал: «Украинская сторона все время ставит вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну, я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все… Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?» – сказал Путин.

ВОЙНУ ИСКЛЮЧИЛ

Несмотря на такие жесткие заявления и параллели, участившиеся в последнее время, пресс-секретарь президента РФ в интервью «России-1» исключил возможность войны с Украиной. Хотя одновременно Песков подчеркнул, говоря об Украине: «Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе. Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», – рассказал представитель Кремля.

По его словам, Москва не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, живущих на юго-востоке Украины. «Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории – это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу», – ручался пресс-секретарь Путина.

ПУТИН НЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ С ЗЕЛЕНСКИМ?

При этом Песков отметил, что подготовка новой встречи лидеров «нормандской четверки» (первой за полтора года) ведется. Однако Москва считает, что ей должно предшествовать выполнение хотя бы части ранее достигнутых договоренностей. По словам Пескова, в Кремле в последние дни не получали запросов от Владимира Зеленского на разговор с Путиным.

Со своей стороны советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в интервью Радио Свобода заявил, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели 26 марта этого года четырех украинских военных на Донбассе, но президент России тогда отказал.

«После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, включая Путина. Насколько я знаю, хотя есть еще более высокий уровень, чем мой, удалось (надо уточнить у пресс-службы президента) провести переговоры с Макроном и Меркель (президент Франции и канцлер Германии – ред). Путин отказал. И на следующий день появилось (со стороны России – ред.) соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить», – сказал Арестович в эфире программы «Субботнее интервью».

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель накануне подтвердила слова Арестовича, что Зеленский направлял запрос президенту России относительно переговоров о снижении эскалации на Донбассе сразу после гибели четверых украинских военнослужащих в результате обстрела под посёлком Шумы Донецкой области 26 марта.​

«Запрос на переговоры поступил сразу после гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины – еще 26 марта», – сказала Мендель агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

«РОССИЯ ОБРЕЧЕНА В ПРОТИВОСТОЯНИИ С ЗАПАДОМ»

А как отметил в эксклюзивном комментарии Радио Свобода министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко, заявления Пескова, его шефа Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно Украины являются попыткой шантажа Украины и Запада. То есть, Путин пугает и отнюдь не только риторикой – своей и своих подчиненных. Стягивание российских войск к украинской границе – это реальные действия и безусловная угроза для Украины. Но при всей опасности все-таки нельзя сравнивать нынешнее обострение на Донбассе с тем, что происходило в 2014-2015 годах, отмечает Владимир Огрызко. И главное отличие – реакция Запада, подчеркивает экс-глава МИД Украины.

«Все эти вещи, которые мы сейчас видим: НАТО предостерегло Россию от дальнейшей эскалации в Украине, заход военных кораблей США в Черное море (по данным агентства «Интерфакс», ракетные эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая – ред.), многочисленные заявления западных, американских официальных лиц, например, заявление Блинкена, который четко пояснил: России придется расплатиться за агрессивные действия против Украины… Эти вещи не могут не заметить в Кремле. Даже несмотря на общеизвестный идиотизм в Кремле, эти вещи все-таки там анализируют. И Москва будет принимать дальнейшие свои решения с учетом этих предупреждений, этой реакции Запада. Тем более, что сама Россия в противостоянии с коллективным Западом сегодня не способна ни на что. Если же Кремль рискнет расширить военную агрессию против Украины, то Россия получит такой ответный удар, что на этом ситуация в принципе для нее начнет переходить в фатальную», – считает Владимир Огрызко.

Он уточняет, жесткая реакция Запада против агрессора – это, конечно, не война. Войны с ядерным государством не будет. Но Запад имеет иные весомые рычаги против Москвы – усиление санкций. Действующие на сегодня меры – это не весь запас того, что могут применить Евросоюз и особенно США. Те самые американские «санкции из ада», о которых говорят не один год, могут быть введены в действие. И они могут стать в итоге роковыми для существования страны-агрессора, констатирует Владимир Огрызко.

«Санкции из ада» – неофициальное название мер, рассмотренных в декабре 2019 года комитетом Сената США по иностранным делам. Законопроект DASKA («Закон о защите безопасности США от агрессии Кремля») предполагает в частности меры в отношении российских банков, инвестиций в российские проекты сжиженного газа, ограничения касательно киберсектора России, государственного долга России, политиков и олигархов.