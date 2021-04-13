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«Британский» штамм коронавируса не ведет к более тяжелому течению COVID-19, чем другие. Он уже циркулирует на территории Украины.

Результаты исследования обнародовали в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases, сообщает hromadske.

Ученые проанализировали данные 341 пациента, которых госпитализировали в две лондонские клиники. У 198 из них был «британский» штамм коронавируса, у 143 — другие штаммы. Во время анализа ученые не нашли существенной связи между тяжестью течения болезни и штаммом коронавируса.

«Наши данные в контексте и ограничениях реального исследования дают предварительную уверенность в том, что степень тяжести у госпитализированных пациентов с B.1.1.7 («британским» штаммом. — Ред.) существенно не отличается от степени тяжести у пациентов без него», — говорится в выводах исследования.

Кроме того, в The Lancet Public Health обнародовали результаты еще одного исследования. Там выборка была намного больше, а тяжесть течения болезни определяли путем опроса.

Это исследование также проводили в Великобритании. В нем приняли участие 36 920 человек, которые сообщали ученым о своих симптомах через мобильное приложение.

В конце концов исследователи не нашли связи между тяжестью течения COVID-19 и регионами, где «британский» штамм был более распространен.

 
ForUm

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