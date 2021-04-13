Специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации города Днипро решила продлить действие карантина до 30 апреля. Об этом говорится в протоколе горсовета, передает УНИАН.
До конца месяца в городе запрещают работу развлекательных заведений и заведений общественного питания с организацией банкетов, мастер-классов и публичных мероприятий.
С 00:00 до 7:00 рестораны и кафе могут работать только «на вынос». Ограничения также касаются заполненности помещений ресторанов и кофеен.
Сейчас Днепропетровская область по COVID-показателям находится в оранжевой зоне карантина.
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