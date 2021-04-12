Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил в понедельник по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом несколько ключевых вопросов в сфере безопасности, прежде всего эскалацию со стороны РФ и скопление российских сил возле Украины.

Об этом сообщили по результатам разговора в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

«Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили несколько вопросов, в том числе необходимость немедленного прекращения Россией агрессивного скопления войск вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму», - отметили в американском ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили перспективы продвижения мира в Афганистане, а также планы предстоящего саммита НАТО.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.