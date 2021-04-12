К 60-летию первого полета человека в космос Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с Государственным космическим агентством Украины и Национальным центром управления и испытаний космических средств запускают всеукраинскую акцию «Меседж в космос».
Чтобы оставить месседж, который будет отправлен в космос, нужно:
- перейти по ссылке и заполнить форму на сайте;
- написать искреннее свое желание или мечту;
- подождать, пока месседж пройдет проверку;
- получить сообщение на почту с точным временем, когда месседж будет отправлено в космос;
- подключиться к прямой трансляции ссылки сообщение в космос.
Всеукраинская акция «Меседж в космос» пройдет с 12 по 19 апреля 2021 года.
12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. 60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.
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