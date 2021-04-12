К 60-летию первого полета человека в космос Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с Государственным космическим агентством Украины и Национальным центром управления и испытаний космических средств запускают всеукраинскую акцию «Меседж в космос».

Чтобы оставить месседж, который будет отправлен в космос, нужно:

перейти по ссылке и заполнить форму на сайте;

написать искреннее свое желание или мечту;

подождать, пока месседж пройдет проверку;

получить сообщение на почту с точным временем, когда месседж будет отправлено в космос;

подключиться к прямой трансляции ссылки сообщение в космос.

Всеукраинская акция «Меседж в космос» пройдет с 12 по 19 апреля 2021 года.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. 60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.