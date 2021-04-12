также в разделеОбщество
ОП: РФ вскоре удвоит численность войск у границ Украины 17
Иностранным вузам разрешили открывать филиалы в Украине 9
Эпидемиолог: Вакцина не может вызвать заболевание COVID-19 10
Бывшего нацгвардейца будут судить за похищение и пытки волонтера 30
Зеленский: Украина готова ко вторжению РФ 45
Назван продукт – лидер по подделкам в Украине 42
НАПК взялось за декларации Зеленского и Шмыгаля 9
Эпидемиолог: Высокий уровень инфицирования COVID-19 сохранится до конца года 10
Боевику «МГБ ДНР» сообщили о подозрении за пытки в «Изоляции» 14
Нардепы будут питаться «святым духом»: в Раде закрыли столовую 16
СБУ: Руководство облэнерго вывело в тень более 80 млн грн 14
В разведке Минобороны опровергли причастность к похищению Чауса 14
Польский суд выпустил экс-главу Укравтодора под залог 16
Тупицкого не пустили на заседание КСУ, которое он созвал 16
Журналисты показали лагерь войск РФ возле границы Украины 240
Разведка: Наращивание войск РФ у границы Украины несет реальную угрозу 27
СМИ: Глава ФГИ Сенниченко стал спонсором Порошенко и Кононенко 18
Явка на пробное ВНО составила 93-95% 13

К 60-летию первого полета человека в космос Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с Государственным космическим агентством Украины и Национальным центром управления и испытаний космических средств запускают всеукраинскую акцию «Меседж в космос».

Чтобы оставить месседж, который будет отправлен в космос, нужно:

  • перейти по ссылке и заполнить форму на сайте;
  • написать искреннее свое желание или мечту;
  • подождать, пока месседж пройдет проверку;
  • получить сообщение на почту с точным временем, когда месседж будет отправлено в космос;
  • подключиться к прямой трансляции ссылки сообщение в космос.

Всеукраинская акция «Меседж в космос» пройдет с 12 по 19 апреля 2021 года.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. 60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги