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Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко пошутил, что на этой неделе депутаты в Верховной Раде будут питаться «святым духом», потому что столовая работать не будет.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, где будут обедать депутаты, учитывая, что на этой неделе в парламенте не будет работать столовая, сообщает УНИАН.

«Святым духом. Пост сейчас, пусть постятся», - шутя сказал Корниенко.

«Если серьезно, то фракция будет помогать организовать этот процесс депутатам от нашей фракции. Я думаю, что другим фракциям здесь грех жаловаться, потому что мы самые многочисленные. И нам, все-таки, организовать заказ 200 обедов - это несколько труднее, чем фракции «Голос», - добавил депутат.
ForUm

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