Конфликт на Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий, считает спикер Трехсторонней контактной группы, советник председателя Офиса президента Алексей Арестович. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Арестович указал на то, что военный сценарий на Донбассе будет представлять угрозу для сотен, или тысяч мирных жителей.

«То есть убивать собственных граждан? Мы – не Россия. Мы не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного решения проблемы - это когда нам навяжут. То есть Россия переходит к открытым боевым действиям, и мы туда отвечаем. Это конечно. Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ», - заявил он.

Арестович добавил, что сценарий, по которому идет Украина, согласованный с ее партнерами и это - «политико-дипломатический путь при всей сложности его и даже частично, как кажется, призрачности, и прокачка сектора нацбезопасности и обороны, чтобы быть готовыми, если нам навяжут открытые боевые действия.

«Если мы сейчас пойдем в наступление, то мы сразу сталкиваемся с русскими войсками. Это начинаются тяжелые, кровавые бои, когда снаряды с обеих сторон полетят на головы мирных жителей. Это не то решение, которое на данном этапе является продуктивным, скажем так», - подытожил спикер ТКГ.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, с апреля 2014-му до 31 января 2021 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.