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В пробном внешнем независимом оценивании приняли участие 93-95% от зарегистрировавшихся, сообщило Министерство образования и науки.

«10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тыс. человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%. Окончательная информация будет обнародована Украинским центром оценивания качества образования», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что пробное ВНО проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.

Также сообщается, что пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта его перенесли на 24 апреля.
ForUm

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