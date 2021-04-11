В столице Дании Копенгагене в субботу, 10 апреля, сотни людей вышли на улицы, протестуя против введения так называемого коронавирусного паспорта, который начал действовать в стране с начала месяца.

Об этом сообщает DW.

Этот документ выдается в Дании жителям страны в возрасте от 15 лет, которые уже сделали обе прививки от COVID-19, за последние 72 часа получили отрицательный тест или перенесли коронавирусную болезнь в период от двух до двенадцати недель назад (благодаря чему имеют сейчас иммунитет) .

По плану правительства, владельцы такого паспорта могут свободно посещать рестораны и кафе, которые обслуживают посетителей на улице, музеи, галереи искусств и библиотеки.

С мая так называемый коронавирусный паспорт позволит пользоваться и другими послаблениями карантинных мероприятий. Некоторые журналисты окрестили этот документ «билетом на свободу», однако не все датчане отнеслись к его введению положительно.

Со вторника, 6 апреля, в Дании ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест.