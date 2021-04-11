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На Донбассе 10 апреля в результате смертельного пулевого ранения погиб 24-летний Андрей Сергеевич Теперик, житель Харьковской области, старший солдат, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает пресс-служба 92-й ОМБр в Facebook.

«Харьковская область потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя», — сказано в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

За минувшие сутки, 10 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны боевиков, один украинский военный погиб, еще один ранен.
ForUm

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