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В селе Бузова в Киевской области прошли открытые военно-патриотические учения. В ходе занятий участники прошли тренировки по тактике, огневой подготовке и тактической медицине.

Об этом сообщает пресс-служба "Национального корпуса", которая и выступила организатором учений.

«Если завтра враг двинется в наступление, я и многие из вас уйдет служить в регулярную армию. Но забывать или не понимать эффективность малой войны - опасно для любой страны. Поэтому давайте сегодня активно поработаем, и если враг активизируется, то начнем, не дожидаясь приказов очередных президентов, создавать ту же территориальную оборону, о которой так много говорили», - сказал Андрей Билецкий.

По его словам, в условиях роста угрозы эскалации военной активности РФ на Донбассе, для Украины крайне важным является принятие закона о территориальной обороне. Белецкий считает мероприятие "первым и важным шагом в развитии территориальной обороны в Украине".

Напомним, сегодня на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен.
ForUm

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