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На крупной звероферме SIA "Baltic Devon Mink", расположенной в Иецавском районе Латвии, у девяти умерших норок была выявлена коронавирусная инфекция. Соответствующее сообщение было опубликовано в субботу, 10 апреля, продовольственно-ветеринарной службой республики.

Случаи заболевания COVID-19 также были выявлены у нескольких сотрудников зверофермы.

«Учитывая, что коронавирус - это человеческая болезнь, вероятнее всего, эти сотрудники и занесли инфекцию животным. Забой норок сейчас не требуется, потому что эта болезнь пока не вызвала массовую смертность или заболевание животных на звероферме», - сообщил представитель ПВС Эдвинс Ольшевскис.

Проводится эпидемиологическое расследование. Всего на звероферме содержится 60 тысяч норок. 

Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в ряде стран. Власти Дании решили уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Италии, Финляндии, Швеции. Информация об этом поступала также из Польши и Литвы.

Напомним, ВОЗ назвала возможные варианты передачи коронавируса человеку.
ForUm

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