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Вирус SARS-COV-2, вероятно, передался человеку от летучих мышей через промежуточное животное.

Об этом говорится в предварительном варианте отчета Всемирной организации здравоохранения о происхождении нового коронавируса, который попал в распоряжение Associated Press, передает Укринформ.

Отмечается, что ученые в отчете представили четыре вероятных сценария возникновения вируса.

Как сообщается, передача вируса через промежуточное животное оценивается от «возможной» до «очень вероятной», тогда как возможность передачи коронавируса от летучих мышей напрямую человеку оценили как «вероятный» вариант заражения, поскольку «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 ориентировочно составляет несколько десятилетий, что указывает на недостающее промежуточное звено».

В ВОЗ уточнили, что подобные SARS-CoV-2 вирусы переносят панголины (ящеры), а также норки и кошки, которые восприимчивы к вирусу и могут быть носителями.

Кроме того, эксперты ВОЗ считают маловероятным вариант происхождения коронавирусной болезни COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань.

Также «возможным», но «маловероятным» эксперты ВОЗ назвали путь передачи коронавируса человеку через пищевые продукты и «холодовую цепь».

Как сообщалось, окончательный вариант отчета ВОЗ планировала обнародовать в течение нескольких дней.

В Соединенных Штатах обеспокоены подготовкой отчета ВОЗ о возникновении коронавируса из-за того, что власти Китая не предоставили специалистам организации всех необходимых данных.

В январе 2021 года, через год после начала пандемии коронавируса, делегация ВОЗ посетила Китай, чтобы исследовать причины его появления.

Команда специалистов ВОЗ, побывавшая в городе Ухань, где впервые выявили COVID-19, заявила, что ей не предоставили доступ к «необработанным данным» о болезни.
ForUm

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