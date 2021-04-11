Погода в Украине 11 апреля будет теплой, но потепление в Карпатах может привести к схождению лавин. Кроме того, ожидается подъем уровней воды в реках.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 11 апреля в связи с повышением температуры воздуха на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Кроме того, в связи с потеплением и таянием снега в Карпатах в течение 11-12 апреля на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями на 08:00 9 апреля, без негативных последствий.
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