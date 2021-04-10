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Вечером 9 апреля в Основянском районе Харькова автомобиль насмерть сбил правоохранителя, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«9 апреля в 22:20 на улице Южнопроектной 28-летний водитель автомобиля "Audi" совершил наезд на сотрудника полиции, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Полицейской находился в гражданской одежде вне службы. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия», - информируют в пресс-службе.

Сообщается, что информация по данному факту внесена в Единый учет отдела полиции № 1 Харьковского райуправления полиции № 1.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
ForUm

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